إغلاق المدارس جراء الأمطار الغزيرة في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدت الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى اضطرابات واسعة حول بحر إيجه في اليونان.

وفي غضون بضع ساعات، غمرت المياه العديد من الطرق في أثينا، وشبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وتوقفت حركة المرور تقريباً في بعض المناطق، طبقاً لما ذكرته قناة «إي.آر.تي نيوز» الإخبارية اليونانية اليوم الجمعة. وذكرت السلطات أن حالة الطقس السيئة الحالية هي من بين الأسوأ منذ سنوات.

وحذرت وكالة الحماية المدنية من أن العاصفة وصلت إلى «مرحلة حرجة»، ومن المتوقع فقط أن تضعف بشكل بطيء.

وفي أجزاء من بحر إيجه، تسود رياح بقوة 9، أي بسرعة تصل إلى 88 كيلومتراً في الساعة، طبقاً لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

ولا تزال المدارس مغلقة في تسع من أصل 13 منطقة في اليونان.

وقالت الحكومة إن المواطنين سيعملون من المنزل، كلما أمكن.