الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 12:45PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة الصلب 93,000$، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليرتكز بتحركاته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في آخر فرصة للسعر لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا