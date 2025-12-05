تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-12-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة الصلب 93,000$، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليرتكز بتحركاته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في آخر فرصة للسعر لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.