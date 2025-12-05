شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تواصل الصعود محققة مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين يوم الجمعة لكنها احتفظت بمعظم مكاسبها من التعافي الحاد الذي شهدته منتصف الأسبوع، إذ ظل المتداولون يركزون على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة وترقب صدور بيانات تضخم رئيسية.

وتراجعت أكبر عملة مشفّرة في العالم بنسبة 1.4% إلى 90,639 دولاراً بحلول الساعة 09:02 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:02 بتوقيت غرينتش).

وكانت بيتكوين قد لامست في وقت سابق من الأسبوع مستوى يقترب من 84 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها في نحو شهر، بعد موجة من العزوف عن المخاطرة أدت إلى عمليات تصفية ضخمة للمراكز ذات الرافعة المالية عبر أسواق العملات المشفرة.

ومع ذلك، ساعد التعافي الحاد منتصف الأسبوع على وضع بيتكوين في مسار تسجيل ارتفاع أسبوعي طفيف.

رهانات خفض الفائدة تبقى قوية.. وصدور تقرير PCE في الأفق

جاء التعافي مدفوعاً جزئياً بتعزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية يوم الخميس انخفاضاً حاداً في الطلبات الأسبوعية إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، ما عزز وجهة النظر التي تشير إلى تباطؤ أوضاع سوق العمل وإمكانية أن يكون لدى الفيدرالي مجال لبدء تيسير السياسة النقدية.

وعادة ما يستفيد الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة، من احتمالات خفض تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، بقي التداول حذراً قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة يوم الجمعة — وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس الأسعار. وقد يعزز أي قراءة أكثر اعتدالاً فرص خفض الفائدة.

كما أشارت تقارير إلى تباطؤ تدفقات المؤسسات مقارنة بالربعين السابقين، ما يجعل بيتكوين أكثر عرضة لتقلبات حادة مدفوعة بنشاط المشتقات والتحولات السريعة في المعنويات.

بنك أوف أمريكا يتيح تعرضاً للعملات المشفرة لعملاء إدارة الثروات

قال بنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك: BAC) يوم الخميس إنه سيبدأ السماح لمستشاري إدارة الثروات بتوصية العملاء بتخصيص جزء من محافظهم للعملات المشفرة اعتباراً من يناير 2026، في تحول كبير لأحد أكبر بنوك وول ستريت.

وبموجب السياسة الجديدة، سيتمكن المستشارون في "بنك أوف أمريكا برايفت بنك" و"ميريل" و"ميريل إدج" من اقتراح منتجات تداول متداولة خاضعة للتنظيم (ETPs) للعملات المشفّرة بنسبة تخصيص موصى بها تتراوح بين 1% و4% من محفظة العميل.

وأفاد البنك بأن هذا التغيير يعكس تنامي اهتمام العملاء بالأصول الرقمية ورغبة بعض المستثمرين في التعرض لـ"الابتكار الموضوعي"، مع التأكيد على المخاطر وتقلبات العملات المشفرة.

واعتباراً من 5 يناير، سيبدأ محللو استراتيجيات بنك أوف أمريكا تغطية أربعة صناديق متداولة رئيسية لبيتكوين — تشمل إصدارات من "بيتوايز" و"فيديليتي" و"غراي سكيل" و"بلاك روك" — لدعم إطار التوصيات الجديد.

تراجع بيتكوين يُمهد للعودة إلى محركات الاقتصاد الكلي — بحسب BCA

قالت مؤسسة BCA للأبحاث إن التراجع الحاد لبيتكوين يعكس "استسلاماً لفائض المضاربة بدلاً من تغيّر في الأساسيات"، إذ أدت المحفزات القصيرة الأجل وعمليات التصفية القياسية وتدهور المعنويات إلى هذا الهبوط.

وأضافت شركة الأبحاث الاقتصادية أن العلاوات على الشركات الخازنة للبيتكوين تحولت إلى خصومات، كما انخفضت كميات المعروض المحققة للربح إلى مستويات تتسق مع قيعان سابقة، فيما عاد مؤشر الخوف والطمع إلى مستويات متطرفة مشابِهة لتلك المسجلة في عام 2022.

ومع التخلص إلى حد كبير من الرافعة المالية، ترى BCA أن الأصل أصبح "مهيأ لإعادة الارتباط بمحركات الاقتصاد الكلي مع استمرار بناء الطلب المؤسسي"، مدعوماً بتدفقات صناديق ETF المستمرة، وفتح منصات جديدة أمام التعرض للعملات المشفرة، ودور بيتكوين كـ"أصل تأميني لثروات العالم" في بيئة تتزايد فيها الحاجة إلى احتياطيات بديلة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تراجع في معظم البدائل.. وXRP ينخفض 3%

تراجعت معظم العملات البديلة يوم الجمعة متتبعة تحركات بيتكوين وسط حالة من الحذر في السوق.

وتراجعت الإيثريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم — بنسبة 2.1% إلى 3,102.14 دولار.

كما انخفضت XRP — ثالث أكبر عملة مشفرة — بنحو 3% إلى 2.06 دولار.