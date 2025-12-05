شكرا لقرائتكم ترامب يستعد لحضور القرعة الثانية في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

سيشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرعة خاصة برياضة كرة قدم للمرة الثانية في حياته عندما يحضر الحدث الخاص بكأس العالم 2026 يوم الجمعة في واشنطن العاصمة.وستجرى القرعة يوم الجمعة في مركز كينيدي، ومن المقرر أن يشهد الحدث التقديم الافتتاحي لجائزة "فيفا" للسلام، والتي أنشأت في عام 2025 لتكريم الأعمال الاستثنائية من أجل السلام والوحدة والتي ستسلم إلى ترامب. غريفز إيان ساينت جونولن يكون منظر ترامب أمام أوعية السحب جديداً، ففي ديسمبر 1991، وافق على استخدام برج ترامب الشهير في نيويورك لسحب قرعة الدور الخامس من كأس الرابطة الإنجليزية في بث مباشر لإحدى حلقات البرنامج البريطاني "سانت آند غريفزي" والذي يقدمه النجمان السابقان جيمي غريفز وإيان ساينت جون.وصورت الفقرة في قاعة اجتماعاته في البرج، بعد أن اكتشف المنتجون أنها فرصة لا تفوت وظهر فيها الرئيس إلى جانب لاعبي غريفز وسانت جون.سحب غريفز أسماء الفرق المضيفة بينما سحب ترامب أسماء الفرق الضيفة.ومن طرائف تلك القرعة أن غريفز صعق من ترامب عندما سحب اسم ليدز، فريقه السابق، ليصطدم أمام مانشستر ويونايتد، علق اللاعب قائلاً آنذاك "أنت لا تدرك ما فعلته هناك" وجاء رد ترامب: تبدو هذه وكأنها المباراة التي أريد الذهاب إليها.وسيكون دونالد ترامب والمكسيكية كلاوديا شينباوم أول رئيسين يحضران قرعة كأس عالم في تاريخ المسابقة يوم الجمعة.