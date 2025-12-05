السعودية | السعودية تحصد 6 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

شكرا لقرائتكم السعودية تحصد 6 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصدت المملكة العربية السعودية 6 جوائز جديدة في مجال التطوير والابتكار الحكومي ضمن "جائزة التميز الحكومي العربي 2025". أقيم الحفل في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.فازت المملكة في الدورة الحالية بفئات: أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم، أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الصحي، أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، بالإضافة إلى فئتي أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية. يعكس هذا التقدم المتسارع في كفاءة العمل الحكومي السعودي.في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس أمناء الجائزة، محمد القرقاوي، أن "جائزة التميز الحكومي العربي تهدف إلى تطوير الخدمات، وتكريم الشخصيات، وإلهام الحكومات، وإبراز التجارب الناجحة في العالم العربي". وشدد على أن "الغاية الأولى والأخيرة هي خدمة الناس وتحسين حياتهم".وأوضح أن الحكومات القادرة على قيادة العقد المقبل هي التي تتبنى عقلية القطاع الخاص من حيث المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات والتركيز على المتعاملين. كما أنها تنظر إلى التحديات بوصفها فرصاً للنمو والتطور.مادة إعلانيةمادة إعلانية