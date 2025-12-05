السعودية | السياحة في السعودية .. إنفاق السياح المحليين يتجاوز 105 مليارات ريال

شكرا لقرائتكم السياحة في السعودية .. إنفاق السياح المحليين يتجاوز 105 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ إنفاق السياح المحليين في السعودية 105 مليارات ريال في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 18%، وفقاً لنائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد.أكدت الأميرة هيفاء بنت محمد أن السياح المحليين يمثلون الركيزة الأساسية للنمو المستدام في القطاع السياحي.جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "القطاعات الواعدة وفق مستهدفات الإنفاق الحكومي" ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026.في السياق ذاته، أكدت نائبة وزير السياحة أن المنظومة السياحية في السعودية استقبلت أكثر من 100 مليون سائح، وبلغ حجم الإنفاق في القطاع 275 مليار ريال.سجلت السياحة السعودية في وقت سابق رقماً تاريخياً باستقبال حوالي 30 مليون سائح وافد من الخارج لعام 2024، بنسبة نمو بلغت 8%.وبلغ إجمالي إنفاق السياح الوافدين من الخارج 168.5 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 19% مقارنة بعام 2023.