أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفطية في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه نفذ ضربات بعيدة المدى خلال الليل في روسيا استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران وميناء تيمريوك في منطقة كراسنودار.

وذكرت هيئة الأركان العامة، في بيان، أنها لا تزال تقيّم مستوى الأضرار.

بدوره، قال مركز الطوارئ في ميناء تيمريوك إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في الميناء المطل على بحر آزوف.

ويتعامل الميناء مع غاز البترول المسال والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الحبوب وسلع غذائية أخرى.

وأردف مركز الطوارئ يقول في بيان على تطبيق "تلغرام"، "اندلع حريق... وتعمل الخدمات الخاصة وأجهزة الطوارئ في الموقع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة كراسنودار حيث يقع الميناء.