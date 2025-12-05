شرطة أبوظبي تطلق حملة "شتاؤنا آمن وممتع"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الثامنة من حملتها التوعوية السنوية "شتاؤنا آمن وممتع"، والتي تستمر لمدة شهرين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع خلال فصل الشتاء، وتعزيز التزامهم بالإجراءات والقوانين التي تكفل سلامتهم وسلامة محيطهم.

وأكدت شرطة أبوظبي أن إطلاق حملة "شتاؤنا آمن وممتع" يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية، والحد من الحوادث المرتبطة بفصل الشتاء، ودعم استقرار وأمن المجتمع في إطار عام المجتمع 2025.

وأوضحت أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع، مع التركيز على التوعية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال نشر مواد صحفية وتقديم لقاءات تلفزيونية وإذاعية تحمل رسائل توعوية مرئية ومسموعة، إلى جانب توزيع مطبوعات ميدانية وتنظيم مجالس توعوية تستضيف مختصين في هذا المجال، والتوعية بمخاطر الاختناق والحرائق المرتبطة بوسائل التدفئة الشتوية.

وتسلط الحملة الضوء على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية في المناطق البرية، وتعزيز الأمن والأمان والحد من السلوكيات السلبية والممارسات الخطرة، إلى جانب توعية الأسر حول حماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية، بضرورة مراقبتهم بشكل دائم، وتجنّب وضع قطع أثاث ملاصقة للنوافذ تفاديًا لاستخدامها من قبل الأطفال بما قد يؤدي إلى حوادث سقوط مؤلمة.

وتركز الحملة على التوعية بمخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومنها التنمر، التهديد، أو استدراج الأطفال لمشاركة صورهم وبياناتهم، مؤكدة ضرورة تكثيف رقابة الآباء على الأبناء خلال عطلة الشتاء لحمايتهم من الاستغلال والجرائم الإلكترونية.

وتدعو الحملة إلى حماية الشباب من مخاطر قيادة الدراجات النارية دون ارتداء معدات الوقاية الشخصية أو قيادتها بتهور، لما يسببه ذلك من حوادث مرورية جسيمة قد ينتج عنها وفيات أو إصابات تؤدي إلى إعاقات دائمة، وتناشد مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية الالتزام بالمسارات المخصصة، وتجنب المناطق المزدحمة، وعدم السير عكس الاتجاه، وضرورة ارتداء الخوذة وملابس الحماية، وتزويد الدراجة بإضاءة أمامية وخلفية وعاكس ضوئي، وتجنّب حمل أوزان قد تؤثر على توازن قائد الدراجة وسلامته.

وتحذر شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تروّج للسلوك العدواني وتؤثر على سلوكيات الأطفال والمراهقين، مشددة على دور الأسرة في متابعة ما يستخدمه الأبناء من ألعاب وتطبيقات إلكترونية، واختيار محتوى آمن وهادف يسهم في تعزيز القيم الإيجابية لديهم.