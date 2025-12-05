السعودية | "تشابترز".. كتاب جديد للمصورة بيان صادق يحتفي بتفاني المرأة السعودية والخليجية

شكرا لقرائتكم "تشابترز".. كتاب جديد للمصورة بيان صادق يحتفي بتفاني المرأة السعودية والخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثقت المصورة السعودية بيان صادق كتاباً جديداً بعنوان "تشابترز" (فصول)، الذي يستعرض طموحات 32 امرأة سعودية وخليجية. وصفت الصادق العمل بأنه "رسالة حب للنساء اللواتي غالباً ما تُروى قصصهنَّ، واحتفاء بالقوة والرؤية والتفرد، وشهادة على جمال منطقتنا وطموحها". بيان الصادق: أردت إظهار القصص الخفية للعالماستغرقت الصادق 9 سنوات لتأليف الكتاب الذي يعرض قصص نساء صنعن أمجادهن عبر صور شخصية وقصص خاصة في 260 صفحة. يحتفي الكتاب بديم البسام وأمل المري (مؤسستا "سولت آند باركرز")، ومصممة الأزياء رزان العزوني، ومصممة الديكور الداخلي فرح الحميضي، وصاحبتي مجوهرات لينا وهالة خريجي، بالإضافة إلى رائدات ومبتكرات أخريات في مجال الثقافة.يحتوي الكتاب على قصص مؤثرة، منها قصة رائدة أعمال اجتماعية سعودية أطلقت مبادرة خياطة منزلية لتمكين النساء بالمهارات والثقة بالنفس وتأمين دخل مستدام. تسلط هذه القصص الضوء على الشجاعة والعزيمة والإنسانية المشتركة التي تتردد صداها في جميع أنحاء الخليج وتميز نساء الكتاب.أوضحت الصادق: "أردت أن أُظهر للعالم القصص الخفية وراء العلامات التجارية التي نُعجب بها، والوجوه الكامنة وراء المشاريع التي نحتفي بها. صوّرتُ كل امرأة في بيئتها الخاصة – البناء والقيادة والإبداع – لأن هناك تكمن قصتها الحقيقية. إذا ألهم هذا الكتاب شخصاً واحداً فقط للسعي وراء شغفه، فقد حققتُ ما سعيتُ إليه".تُعد بيان الصادق مصورة وكاتبة سعودية متخصصة في التصوير التجاري، وقد حلت ضمن قائمة "أريبيان بزنس" لأكثر 50 امرأة تأثيراً في السعودية. تتميز بمسيرة إبداعية قادتها للعمل مع عملاء بارزين ومنشورات دولية في نيويورك وباريس ودبي والسعودية.مادة إعلانيةمادة إعلانية