شكرا لقرائتكم خبر باتفاقيات عالمية وابتكارات وطنية.. سيبراني تختتم مشاركتها في بلاك هات 2025 وتُعزّز ريادتها في حماية الفضاء السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدمت سيبراني خلال الحدث مجموعة من المنتجات الجديدة المطوّرة محليًا، والتي صُممت لتلبية احتياجات البيئات التشغيلية والقطاعات الحيوية، بما يعكس قدرة الشركة على تطوير حلول سيبرانية متقدمة تدعم استقلالية المملكة التقنية وتعزز جاهزية منشآتها لمواجهة التهديدات الحديثة. كما تدير سيبراني مركزين متقدمين للعمليات الأمنية (MSOC) في الرياض والظهران مرخَّصين من قِبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من المستوى الأول، وقد جرى عرض هذا الدور للزوار بأسلوب تفاعلي داخل الجناح.
وشهدت مشاركة سيبراني أيضًا حضورًا معرفيًا قويًا، حيث شاركت الشركة في عدد من الندوات والجلسات المتخصصة التي ناقشت مستقبل الثقة الرقمية، ومفاهيم Zero Trust، وإدارة المخاطر خارج نطاق المنشآت، بالإضافة إلى جلسات تناولت تحديات وفرص الأمن المدار، واستراتيجيات الدفاع عن الأهداف المتحركة. وقدّم هذه الجلسات نخبة من قيادات الشركة وخبرائها، مما أسهم في إثراء المحتوى المعرفي للحدث وتعزيز الحوار حول التحديات المستقبلية للقطاع.
كما أعلنت الشركة عن عدد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى تعزيز حماية الأنظمة التشغيلية، وتطوير خدمات متخصصة للقطاعات الصناعية، إضافة إلى برامج تهدف لرفع الوعي السيبراني وتمكين المواهب الوطنية عبر التدريب والتحديات التطبيقية.
وشهد الجناح إقبالًا كبيرًا على تحدي “التقاط العلم” (CTF) الذي أتاح للمختصين والطلاب قياس مهاراتهم في مواجهة سيناريوهات تحاكي التهديدات الواقعية، وسط مشاركة واسعة عكست مستوى الاهتمام المتنامي بالأمن السيبراني في المملكة.
وتُبرز سيبراني التزامها بتطوير حلول سيبرانية متقدمة تُعزّز أمن المملكة الرقمي، وتُسهم في بناء منظومة حماية وطنية مستدامة. وتؤكد الشركة أنها ستواصل عملها لتوسيع نطاق خدماتها وإطلاق مبادرات جديدة تُحقق جاهزية أعلى للقطاعات الحيوية، وترسّخ موقعها كشريك رئيسي في مستقبل الأمن السيبراني بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر باتفاقيات عالمية وابتكارات وطنية.. سيبراني تختتم مشاركتها في بلاك هات 2025 وتُعزّز ريادتها في حماية الفضاء السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.