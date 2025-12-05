شكرا لقرائتكم خبر باتفاقيات عالمية وابتكارات وطنية.. سيبراني تختتم مشاركتها في بلاك هات 2025 وتُعزّز ريادتها في حماية الفضاء السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت شركة سيبراني، إحدى شركات أرامكو الرقمية والمتخصصة في حلول الأمن السيبراني، مشاركتها في معرض بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 بإطلاق الابتكارات وتوقيع الاتفاقيات، والتفاعل الواسع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والزوار من داخل المملكة وخارجها. وجاءت مشاركة سيبراني هذا العام بصفتها الشريك الاستراتيجي للتقنيات التشغيلية (OT)، لتؤكد موقعها كمنظومة وطنية تقدم خدمات قطاع الأمن السيبراني وحاضرة في قيادة مستقبل التقنيات التشغيلية وحماية البيئات الحساسة.

وقدمت سيبراني خلال الحدث مجموعة من المنتجات الجديدة المطوّرة محليًا، والتي صُممت لتلبية احتياجات البيئات التشغيلية والقطاعات الحيوية، بما يعكس قدرة الشركة على تطوير حلول سيبرانية متقدمة تدعم استقلالية المملكة التقنية وتعزز جاهزية منشآتها لمواجهة التهديدات الحديثة. كما تدير سيبراني مركزين متقدمين للعمليات الأمنية (MSOC) في الرياض والظهران مرخَّصين من قِبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من المستوى الأول، وقد جرى عرض هذا الدور للزوار بأسلوب تفاعلي داخل الجناح.

وشهدت مشاركة سيبراني أيضًا حضورًا معرفيًا قويًا، حيث شاركت الشركة في عدد من الندوات والجلسات المتخصصة التي ناقشت مستقبل الثقة الرقمية، ومفاهيم Zero Trust، وإدارة المخاطر خارج نطاق المنشآت، بالإضافة إلى جلسات تناولت تحديات وفرص الأمن المدار، واستراتيجيات الدفاع عن الأهداف المتحركة. وقدّم هذه الجلسات نخبة من قيادات الشركة وخبرائها، مما أسهم في إثراء المحتوى المعرفي للحدث وتعزيز الحوار حول التحديات المستقبلية للقطاع.

كما أعلنت الشركة عن عدد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى تعزيز حماية الأنظمة التشغيلية، وتطوير خدمات متخصصة للقطاعات الصناعية، إضافة إلى برامج تهدف لرفع الوعي السيبراني وتمكين المواهب الوطنية عبر التدريب والتحديات التطبيقية.

وشهد الجناح إقبالًا كبيرًا على تحدي “التقاط العلم” (CTF) الذي أتاح للمختصين والطلاب قياس مهاراتهم في مواجهة سيناريوهات تحاكي التهديدات الواقعية، وسط مشاركة واسعة عكست مستوى الاهتمام المتنامي بالأمن السيبراني في المملكة.

وتُبرز سيبراني التزامها بتطوير حلول سيبرانية متقدمة تُعزّز أمن المملكة الرقمي، وتُسهم في بناء منظومة حماية وطنية مستدامة. وتؤكد الشركة أنها ستواصل عملها لتوسيع نطاق خدماتها وإطلاق مبادرات جديدة تُحقق جاهزية أعلى للقطاعات الحيوية، وترسّخ موقعها كشريك رئيسي في مستقبل الأمن السيبراني بالمملكة.