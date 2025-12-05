السعودية | وزيرا خارجية السعودية وقطر يرأسان مجلس التنسيق ويبحثان العلاقات

شكرا لقرائتكم وزيرا خارجية السعودية وقطر يرأسان مجلس التنسيق ويبحثان العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في الرياض، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين. تأكيد سعودي - قطري على استمرار التعاون والتنسيقوترأس وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري. استعرضا العلاقات الأخوية وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وتكثيف التعاون المشترك عبر مبادرات تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب.أشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها. أكدا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة لتحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.مادة إعلانيةمادة إعلانية