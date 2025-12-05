نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يعلن رحيله عن كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - سيول : قال النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا لكرة القدم جيسي لينغارد الجمعة إنه سيغادر نادي إف سي سيول الأسبوع المقبل بعد موسمين في الدوري الكوري الجنوبي.

وكان اللاعب البالغ 32 عاما انتقل بشكل مفاجئ إلى الدوري الكوري في شباط/فبراير من العام الماضي وخاض أكثر من 60 مباراة مع إف سي سيول، لكنه فشل في إحراز أي لقب.

وسيكون آخر ظهور للينغارد مع النادي على أرضه أمام ملبورن سيتي الاسترالي في دوري أبطال آسيا في 10 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

ولم يكشف لينغارد عن وجهته المقبلة، لكن إف سي سيول قال إن اللاعب "أعرب عن رغبته في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرته الكروية".

وقال لينغارد الذي أمضى 22 عاما في صفوف مانشستر يونايتد قبل مغادرة أولد ترافورد عام 2022، إن الرحيل عن العاصمة الكورية الجنوبية في نهاية عقده "لم يكن قرارا سهلا".

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "وقتي في كوريا الجنوبية كان مذهلا، كرة القدم، الأجواء، والشغف حول هذا النادي كانت على أعلى مستوى".

وأضاف "الحب والدعم والتقدير الذي أبديتموه لي خلال العامين الماضيين كان رائعا".

وكان لينغارد واجه بداية صعبة في سيول، إذ تعرض لانتقادات علنية من مدربه وغاب عن جزء من الموسم بسبب الإصابة.

لكن لاعب الوسط الهجومي عاد وحمل شارة القيادة وساعد فريقه على إنهاء الموسم في النصف الأعلى من جدول الترتيب في الموسمين.

وقال "أود أن أشكر إف سي سيول، زملائي، الطاقم وكل من له علاقة بالنادي على ثقتهم بي واستقبالهم لي منذ اليوم الأول".

وتابع "سأظل ممتنا دائما لفرصة اللعب مع نادٍ بهذا الحجم الكبير".