الجرأة تكلّف الفيلم كثيرًا، إيقاف “الملفّ المخفيّ” لبيرين سات… إليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: أُلغيَ فيلم “الملفّ المخفيّ” من جدول العروض السّينمائية في تركيا، بعدما كان من المقرّر إطلاقه في الصّالات في التّاسع عشر من ديسمبر، وذلك بسبب الجدل الّذي أثاره قبل عرضه والمتعلّق باحتوائه على مشاهد جريئة، إضافة إلى أنّ قصّته تتمحور حول علاقة بين امرأتَين، بحسب ما كشفت تقارير تركيّة.

الفيلم من بطولة بيرين سات وغمزة كارادومان، ويشارك فيه أيضًا فوركان أنديتش وييغيت أوزشنر، وهو من إنتاج شركة OGM. وتوضح المعلومات أنّه صُوّر أساسًا لصالح منصّة Prime Video، قبل أن تتّخذ الجهة المنتجة قرارًا بإطلاقه سينمائيًّا نظرًا لقوّة قصّته وتوقّع تحقيقه صدى جماهيريًّا.

إلا أنّ الفيلم تمّ سحبه بشكل مفاجئ من قائمة عروض التّاسع عشر من ديسمبر، وبرّرت الجهات المعنيّة ذلك بعدم اكتمال التّحضيرات اللازمة لإطلاقه في الصّالات، من دون تحديد موعد جديد لعرضه.

تدور أحداث الفيلم حول رنغين (بيرين سات)، وهي واحدة من أشهر الصّحافيّات الاستقصائيّات في البلاد. وبينما تعمل على تحقيق كبير لمادّة جديدة، تضطرّ هذه المرّة لإخفاء هويّتها، وتعقد اتفاقًا مع زينو، وهي امرأة تختلف عنها تمامًا في أسلوب حياتها وبيئتها ونظرتها للعالم.

هذا التّباين بين الشّخصيّتَين يخلق رابطًا معقّدًا يجمع بين القوّة والهشاشة في آن، وتتحوّل العلاقة الّتي تبدأ كضرورة مهنيّة إلى مواجهة شخصيّة عميقة بالنسبة إلى رنغين. فحياة زينو الحرّة وغير المقيّدة تهزّ استقرار رنغين المعتادة حياة منظّمة، ومع مرور الوقت تتعمّق علاقتهما بشكل يهدّد مسيرة رنغين المهنيّة وسمعتها، ويفتح شرخًا في حياتها الزّوجيّة.

يحكي فيلم “الملفّ المخفيّ” قصّة صداقة وتحوّل بين امرأتين تنتميان إلى عالمَين مختلفَين، ويغوص في قضايا القوّة والثّقة والهويّة، فيما تجد كلّ منهما نفسها مضطرّة لمواجهة حقائق خفيّة في حياتها مع تداخل مصيريهما.

وكما هو معروف، فإن بيرين سات كانت قد أكّدت في مقابلات سابقة قبل سنوات أنّها لن تعود إلى المسلسلات التّلفزيونيّة، مفضّلةً الاستمرار في أعمال المنصّات الرّقميّة، لكونها لا ترغب في المشاركة في أيّ مشروع خاضع للرّقابة الصّارمة. فقد أشارت حينها إلى أنّ هيئة الرّقابة على المحتوى الدّراميّ في تركيا تفرض قيودًا وعقوبات على العديد من الأعمال. وقالت بيرين في تصريح لافت: «بعد أن تتذوّق الحريّة مرّة، يصبح من الصّعب جدًّا أن تعود إلى القيود».

ومن هنا يبرز التّساؤل: هل سيؤدّي منع عرض الفيلم في تركيا إلى زيادة تشدّد بيرين سات في موقفها الرّافض للعودة إلى شاشة التّلفزيون، خصوصًا أنّها تعارض أيّ شكل من أشكال الرّقابة؟