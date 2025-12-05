موقف صادم… كانييه ويست يتّهم كيم كردشيان بتزوير سرقة باريس ٢٠١٦

دبي - فريق التحرير: تعيش كيم كردشيان من جديد تجربة سرقتها في باريس عام ٢٠١٦.

في الحلقة الجديدة من برنامج The Kardashians الّتي تمّ عرضها يوم الخميس (الرّابع من ديسمبر). عادت النّجمة الواقعيّة البالغة من العمر خمسة وأربعين عامًا والممثّلة في All’s Fair إلى باريس للإدلاء بشهادتها في محاكمة الأشخاص العشرة الّذين سرقوها قبل ما يقارب العقد من الزّمن.

خلال الحلقة، وجّهت كيم رسالة مباشرة إلى من شكّكوا في حدوث السّرقة فعلًا، وكشفت أنّ زوجها السّابق كانييه ويست اتّهمها بتزوير الحادث.

قالت كيم في حديث خاصّ أثناء ذرفها الدموع: “زوجي السّابق قال: “أنتِ زوّرتِ سرقتك من أجل برنامج تلفزيوني”، وقال ذلك أمام كلّ هؤلاء النّاس. كان ذلك كطعنة في قلبي.”

وأضافت: “فقط فكرة أنّ شخصًا ما لا يصدقك — وهو قريب منك، يجب أن يعرفك، يجب أن يعرف كم أثّر ذلك في حياتك — هذا أزعجني حقًا. أنتم لا تعرفون من أنا.”

كانت كيم وكانييه، البالغ من العمر (ثمانية وأربعين عامًا)، متزوّجَين وقت وقوع السّرقة، رغم أنّه لم يكن في باريس معها حينها في أكتوبر ٢٠١٦. فقد كان يؤدّي عرضًا في مدينة نيويورك عندما علم بالحادث، فتوقّف فجأة عن الأداء معلنًا للجمهور عن “حالة طارئة عائليّة.”

ثم هرع كانييه إلى جانب كيم عندما عادت إلى الولايات المتّحدة بعد السّرقة.

خلال عمليّة السّرقة، تمّ تقييد كيم، واحتُجزت تحت تهديد السّلاح، وسُرقت منها مجوهرات تزيد قيمتها عن عشرة ملايين دولار.

في حديثها الخاصّ، تحدثت كيم عن شهادتها في المحاكمة بعد ما يقارب عشر سنوات من السّرقة.

قالت: “أن أتمكّن أخيرًا من الذّهاب إلى المحكمة ومواجهة هؤلاء الأشخاص وسماع أقوالهم واعتذاراتهم، هذا يجعلني أقول لهم، أنظروا، يا رفاق، كان الأمر حقيقيًّا.” وعن دموعها، أضافت: “أنا سعيدة لأنّه انتهى.”