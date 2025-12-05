تحديث توقع سعر الفضة اليوم 05-12-2025

أكد سعر المؤشر تأثره بالضغوط السلبية لنلاحظ استمرار تقديمه لضغوط سلبية على الدعم المتمركز عند 98.85 ليزيد ذلك من فرص تفعيله للسيناريو السلبي المقترح سابقا.

نذكر بأن استمرار محاولة تشكيل مستوى 99.35 للحاجز الإضافي يؤكد استسلام السعر للسيناريو الهابط لنتوقع تشكيله قريبا لهجوم سلبي ليستهدف من خلاله لمستوى 98.60 و98.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.60 و 99.15

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض