- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-05 07:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر المؤشر تأثره بالضغوط السلبية لنلاحظ استمرار تقديمه لضغوط سلبية على الدعم المتمركز عند 98.85 ليزيد ذلك من فرص تفعيله للسيناريو السلبي المقترح سابقا.
نذكر بأن استمرار محاولة تشكيل مستوى 99.35 للحاجز الإضافي يؤكد استسلام السعر للسيناريو الهابط لنتوقع تشكيله قريبا لهجوم سلبي ليستهدف من خلاله لمستوى 98.60 و98.45 على التوالي.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.60 و 99.15
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض