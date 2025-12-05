الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 05-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 07:06AM UTC

أكد سعر المؤشر تأثره بالضغوط السلبية لنلاحظ استمرار تقديمه لضغوط سلبية على الدعم المتمركز عند 98.85 ليزيد ذلك من فرص تفعيله للسيناريو السلبي المقترح سابقا.

 

نذكر بأن استمرار محاولة تشكيل مستوى 99.35 للحاجز الإضافي يؤكد استسلام السعر للسيناريو الهابط لنتوقع تشكيله قريبا لهجوم سلبي ليستهدف من خلاله لمستوى 98.60 و98.45 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.60 و 99.15

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

