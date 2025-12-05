الرياض تستعد لاستضافة القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي 2026: ملتقى العقول والآلات

تتجه أنظار العالم نحو العاصمة السعودية الرياض، التي تستعد لاستضافة القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي (Global AI Show – GAIS) في الفترة من 9 إلى 10 فبراير 2026، في حدث يُعد من أضخم التجمعات العالمية التي تُعنى بالذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، والأتمتة.

يُنظَّم الحدث من قبل VAP Group وبالشراكة مع Times of AI، حيث يشكّل منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات ومناقشة مستقبل التقنيات التي أصبحت تشكّل محور التحوّل في جميع القطاعات.

منصة تجمع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم

شهدت الدورات السابقة من القمة مشاركة نخبة من ألمع القادة وصنّاع القرار والمفكرين العالميين. حيث شارك:

“نات غلوبيش” ، وزير التكنولوجيا والابتكار في حكومة ألبرتا – كندا، والذي قدم رؤى حول استراتيجيات التحوّل الوطني.

، وزير التكنولوجيا والابتكار في حكومة ألبرتا – كندا، والذي قدم رؤى حول استراتيجيات التحوّل الوطني. “ بوجيا برهمفيهاري سوامي “، رئيس معبد BAPS الهندوسي في الإمارات، الذي قدّم منظور إنساني وأخلاقي حول التكنولوجيا.

“، رئيس معبد BAPS الهندوسي في الإمارات، الذي قدّم منظور إنساني وأخلاقي حول التكنولوجيا. البروفيسور “شافي أحمد “، الجرّاح الشهير والمستقبلي والإنساني، والرئيس التنفيذي لشركة Medical Realities، أحد أبرز الأصوات في الجراحة الافتراضية والذكاء الاصطناعي الطبي.

“، الجرّاح الشهير والمستقبلي والإنساني، والرئيس التنفيذي لشركة Medical Realities، أحد أبرز الأصوات في الجراحة الافتراضية والذكاء الاصطناعي الطبي. “ جون نوستا “، أحد أهم المنظّرين في الابتكار والذكاء الاصطناعي في مجالي الطب والتقنية، ومؤسس NOSTALAB.

“، أحد أهم المنظّرين في الابتكار والذكاء الاصطناعي في مجالي الطب والتقنية، ومؤسس NOSTALAB. “ جانيت آدامز “، المديرة التشغيلية وعضو مجلس إدارة SingularityNET/ASI، المعروفة بأبحاثها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي العام.

“، المديرة التشغيلية وعضو مجلس إدارة SingularityNET/ASI، المعروفة بأبحاثها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي العام. “جيني فانغ“، مديرة البيانات والذكاء الاصطناعي في Crunchbase، بخبرتها في ثورة البيانات وتحليلها.

هذه الأسماء وغيرها تعكس حجم الحضور النوعي الذي يميز القمة، ويؤكد مكانتها كأحد أهم أحداث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

جلسات وورش عمل ونقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي:

سيتضمن الحدث:

كلمات رئيسية ملهمة من روّاد الذكاء الاصطناعي عالميًا

نقاشات معمّقة حول الذكاء الاصطناعي الأخلاقي (Ethical AI)

ورش عمل عملية

استعراض قصص نجاح من العالم الحقيقي

الذكاء الاصطناعي في السعودية: من الرؤية إلى التأثير العالمي

يفتتح اليوم الأول من القمّة بجلسة محورية حول الثورة السعودية في الذكاء الاصطناعي، والتي تستعرض:

رحلة المملكة في بناء منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة

التحول من الرؤية إلى التطبيق الفعلي

العلاقة المتطورة بين الإنسان والآلة

نمو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)

مستقبل التعاون بين العقول البشرية والأنظمة الذكية

كما تتناول الجلسات الإطارية أبرز التقنيات والبنى التحتية التي تُشكّل الأساس لعصر جديد تقوده الابتكارات فائقة الذكاء.

الذكاء الاصطناعي في الصحة: ثورة تعيد تعريف الطب

تركّز مجموعة من الجلسات على الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، بما يشمل:

الطب التنبّؤي

التحليلات الطبية الذكية

الجراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحسين تجارب المرضى ونتائج العلاج

هذه المحاور تؤكد كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة علاقة الإنسان بالصحة والدواء، ويفتح آفاقًا غير مسبوقة لمستقبل الطب عالميًا.

الرياض… مركز عالمي للابتكار والتقنية

إن اختيار الرياض لاستضافة GAIS 2026 يعكس مكانتها كواحدة من أسرع مدن العالم نموا في الابتكار والتقنيات المتقدمة، ودورها المحوري في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي.

من المتوقع أن يغادر المشاركون القمة وهم يحملون:

رؤى جديدة

علاقات وشراكات قيّمة

فهم أعمق لكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الأعمال والمجتمعات

لحضور الحدث وحجز التذكرة من الرابط