رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني: صحة حياة الفهد غير مستقرة

كشف رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، خالد الراشد، لـ"العربية"، عن مستجدات صحية تخص الفنانة الكويتية حياة الفهد. وأفاد الراشد بأن حالتها الصحية غير مستقرة إثر هبوط في ضغط الدم، وتتلقى رعاية طبية مكثفة في لندن. — العربية الخليج (@AlArabiyaGulf) This is a Twitter Statusوأوضح خالد الراشد أن الفنانة حياة الفهد تقضي أكثر من شهرين في المستشفى بلندن، وتخضع للعلاج الطبيعي الذي بدأت تستجيب له. وأشار إلى أنها كانت تتلقى الرعاية في العناية المركزة بالكويت دون فقدان الوعي، لكنها مؤخراً عانت من قصور في الضغط وأعراض في الكلى.أعلنت أسرة حياة الفهد ومؤسستها في 13 أغسطس الماضي عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة. وأوضح الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي أن الفهد، بصفتها نائب رئيس الاتحاد، أصيبت بجلطة استدعت وضعها في العناية المركزة.أفاد البيان وقتها بأن الفريق المعالج قرر منع الزيارة عنها كلياً حفاظاً على سلامتها واستجابة لتوصيات الأطباء.آخر أعمال الفنانة حياة الفهد كان مسلسل "أفكار أمي" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. شارك في بطولته إبراهيم الحساوي، وزهرة الخرجي، وشيماء علي، وهو من إخراج باسل الخطيب وتأليف عبد المحسن الروضان.