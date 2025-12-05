شكرا لقرائتكم بريطانيا تفرض عقوبات على الاستخبارات العسكرية الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

فرضت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات كاملة على جهاز المخابرات العسكرية الروسي.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة إن من وصفهم بـ"عملاء الجهاز" ينفذون أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سعياً لزعزعة استقرار أوكرانيا، ومحاولة نشر الفوضى والاضطراب في جميع أنحاء أوروبا.وتستهدف عقوبات اليوم أيضاً ثمانية ضباط في المخابرات العسكرية السيبرانية لعملهم مع جهاز المخابرات العسكرية الروسي (GRU)، وهو الجهاز المسؤول عن العمليات السيبرانية التي استهدفت ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته على الأراضي البريطانية.كما يخلص التقرير إلى أن جهاز المخابرات العسكرية الروسية، مسؤول عن وفاة مواطنة بريطانية تدعى داون ستورجيس بغاز نوفيتشوك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي البريطانية. الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يولياأيضاً، ستشمل العقوبات ثلاثة ضباط آخرين في جهاز المخابرات العسكرية الروسية مسؤولين عن تنظيم أنشطة عدائية في أوكرانيا وأوروبا، بما في ذلك التخطيط لهجوم إرهابي على متاجر أوكرانية استهدفت مدنيين.في سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية إلى استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية اليوم للمطالبة بالرد على نتائج تحقيق ستورجيس. ويؤكد التقرير ما خلصت إليه الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة، وهو أن استخدام روسيا لغاز أعصاب عسكري على الأراضي البريطانية أدى إلى وفاة مواطنة بريطانية.وطالبت وزارة الخارجية والتنمية بإنهاء حملة روسيا المستمرة من الأنشطة العدائية ضد المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).يذكر أن بريطانية تبلغ من العمر 44 عاما لقيت مصرعها بعد تعرضها لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في غرب إنجلترا، على مسافة أميال قليلة من المكان الذي تعرّض فيه الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته لهجوم بالغاز نفسه قبل أربعة أشهر.وقالت الشرطة إنّ داون ستورجيس -وهي أم لثلاثة أطفال- توفيت داخل أحد مستشفيات مدينة سالزبري بعد تعرضها لغاز "نوفيتشوك".