ترامب: أنا أتعامل مع ما يسمم  أميركا!

استهلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، برسالة غامضة ومقلقة على منصّة "تروث سوشيال" التابعة له، قال فيها: "أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!".ولا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي يقصده ترامب بهذه العبارة. إلا أنه سبق أن استخدم مصطلح "التسمّم" لوصف الهجرة إلى البلاد بطريقة تحمل طابعاً عدائياً تجاه الأجانب.ومنذ تولّيه المنصب، سعى ترامب إلى تشديد التعامل مع المهاجرين عبر حملة ترحيل واسعة النطاق.رسائل مثيرة للجدلوشكّلت الهجرة أحد المحاور الأساسية في خطاب ترامب السياسي، سواء خلال رئاسته أو في حملاته الانتخابية.ومن أبرز تصريحاته وصف المهاجرين بـ"الغزاة" و"سمّ يقتل أميركا"، كما كرر ترامب استخدام تعابير قاسية لوصف الهجرة، من بينها "الهجرة تسمّم دماء أميركا" و"نحن نتعرض لغزو" و"سأتعامل مع تسمّم أميركا".ووصفه الهجرة بـ"التسمّم" اعتبرته منظمات حقوقية خطاباً تحريضياً يستهدف المهاجرين.دعوات إلى ترحيل الملايينكذلك شدّد ترامب مراراً على نيته تنفيذ "أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة".ووعد في حملته الأخيرة بترحيل "المهاجرين غير الشرعيين" على نطاق واسع.ومن أبرز وعوده أيضاً بناء جدار بطول الحدود الجنوبية مع المكسيك، والضغط على المكسيك لتمويله (وهو ما لم يحدث فعلياً)، وترامب اعتبر الجدار جزءاً أساسياً لحماية الأمن القومي.