بالفيديو: 100 مليون دولار من الصين لدعم غزة وإعادة إعمارها

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، 04 ديسمبر 2025، إن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ، ودعم جهود إعادة الإعمار.

وكان شي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعهما في بكين، حيث أشار إلى أن الصين وفرنسا ستعملان معًا للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.

ويأتي هذا التعهّد في ظل تأكيد الصين على موقفها الداعي إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى دعم المسار السياسي الذي يهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم للفلسطينيين.

الرئيس عباس يوجه رسالة شُكر

ومن جانبه، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رسالة شكر وتقدير إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، أعرب فيها عن بالغ الامتنان لإعلان الصين تقديم مبلغ مائة مليون دولار كمساعدة إنسانية لدولة فلسطين، دعماً لجهود التخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتعزيز برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد الرئيس عباس، في رسالته أن هذه المبادرة السخية تجسد مواقف الصين الأصيلة والثابتة في نصرة الحق والعدالة، وتعكس عمق التضامن الإنساني والأخلاقي الذي تبديه القيادة الصينية تجاه الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد الرئيس على الدور الهام الذي تضطلع به الصين في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، وفي التخفيف من آثار اعتداءات الاحتلال وسياساته العدوانية وممارسات المستوطنين. كما ثمّن سيادته هذا الدعم السخي في هذا الظرف الدقيق، مؤكداً أنه يعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرص القيادة الصينية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع أطر التعاون والشراكة لما فيه خير الشعبين، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره الكبير لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكداً تطلع دولة فلسطين إلى مواصلة العمل المشترك مع جمهورية الصين الشعبية لتعزيز السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

المصدر : التلفزيون العربي