شراء 300 ألف بيتكوين عند سعر 84 ألف دولار: هل تشكّل هذه المنطقة أرضية سعرية جديدة؟

شهد سعر البيتكوين اهتمام بمنطقة 84 ألف دولار بعد تسجيل عمليات شراء كثيفة هناك، ما قد يجعل هذا السعر بمثابة مستوى دعم مهم.

تراكم قوي عند 84,400 دولار:

تشير بيانات “Glassnode” إلى شراء نحو 300,648 BTC بين سعر 84,375 و84,635 دولار، وهي أعلى منطقة تجميع خلال الهبوط الأخير، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين طويلَي الأمد.

300,648 Bitcoin $BTC were accumulated around $84,400, making it a significant support level. pic.twitter.com/i9FAqEpHMI — Ali (@ali_charts) December 5, 2025

انخفض سعر البيتكوين مؤقتا دون 84 ألف دولار قبل أن يتعافى السعر، ويتداول حاليا قرب 91000 دولار.

كما يُظهر مؤشر SOPR الطويل الأجل عند 1.40 أن السوق في مرحلة جني أرباح أكثر من كونه في مرحلة تجميع.

هذا وتم رفض السعر عند خط اتجاه طويل تسبب في هبوط يتجاوز 36%.

صمد مستوى 80 ألف دولار عدة مرات، لكن الارتداد الحالي (15%) أضعف من الارتدادات السابقة، ما قد يشير إلى تراجع قوة هذا الدعم.

عقبتان أمام الصعود:

تُظهر الرسوم البيانية أن السعر يواجه حاجزين فنيين:

خط الاتجاه الصاعد لثلاث سنوات.

فجوة القيمة العادلة (FVG) وهي هابطة على الإطار الأسبوعي.

تحوّلت هذه المنطقة إلى مقاومة تحتاج إلى اختراق لاستعادة الزخم.

اقرأ أيضا:

كراكن توسّع نشاطها في الأسهم المُرمزة عبر الاستحواذ على شركة جديدة متخصصة في المجال

عاجل: شركة Paribu التركية تستحوذ رسميا على منصة CoinMENA

