ملعب "سيئ السمعة" يغيّب واشنطن عن مباريات كأس العالم

لن تلعب العاصمة الأميركية واشنطن دوراً في كأس العالم 2026 أكثر من القرعة التي ستقام يوم الجمعة في مركز كينيدي، على عكس ما عرفته غالبية العواصم السابقة.وستستضيف واشنطن القرعة لكنها لن تحتضن مباراة واحدة في الصيف المقبل وهو أمر غير معتاد والأسباب متعددة بدءاً من ملعب "فيديكس فيلد" وصولاً إلى قرار مسؤولي "فيفا".في سبتمبر 2021 قام مسؤولو "فيفا" والاتحاد الأميركي لكرة القدم بجولة في "فيديكس فيلد" وهو الوحيد الصالح للاستخدام في المنطقة. ملعب بالتيمورأثار الموقع البعيد للملعب شكوكاً فورية، إذ يبعد عن منتصف المدينة 30 دقيقة دون أي ازدحام، وبمجرد دخول المسؤولين للملعب وجدوا أجنحة قديمة وبنية تحتية تقنية محدودة وشعورًا عامًا بأن المنشأة غير مناسبة لكأس عالم حديثة.وحسمت تلك الانطباعات القرار وتحديداً لعدم وجود ملعب مناسب خاصة وأن "أودي فيلد" يفتقر إلى السعة المطلوبة وملعب "آر إف كيه" مهجور منذ فترة طويلة، لذلك اعتمد ملف الترشح بالكامل على ملعب فيديكس.وأصبح الملعب سيئ السمعة بسبب الصيانة المتواضعة بما في ذلك انفجار الأنابيب والأجنحة المغمورة بالمياه وحتى انهيار حاجز أدى إلى سقوط المشجعين بالقرب من لاعب اتحاد كرة القدم الأميركية جايلين هيرتس.حاولت واشنطن في أوائل عام 2022 إنقاذ سمعتها بالاندماج مع عرض بالتيمور واقترحت خطة تستضيف فيها واشنطن فعاليات المشجعين بينما يقيم ملعب "إم آند تي بنك" في بالتيمور المباريات.وأعجب المسؤولون بالملعب واعتبر العرض المشترك تنافسيًا لكنه خسر عندما اختار "فيفا" 11 مدينة مضيفة أميركية، وكانت بوسطن هي البديلة لواشنطن-بالتيمور.