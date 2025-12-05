- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاركت الفنانة نيللى كريم، جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها برفقة النجم العالمى جاكى شان.
ونشرت نيللى كريم الصورة عبر حسابها على موقع فيسبوك، وظهرت فيها برفق جاكى شان، خلال إحدى الفعاليات، وعلقت علي المنشور كتبت فيه: «Jackie Chan »، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين .
وفى سياق آخر تنتظر نيللى كريم عرض فيلم «الست» كل من: أحمد حلمى، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، محمد فراج، آسر ياسين، نيللى كريم، تأليف أحمد مراد، وآخرون وإخراج مروان حام.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم برفقة جاكي شان في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.