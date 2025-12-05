نيللي كريم برفقة جاكي شان في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نيللى كريم، جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها برفقة النجم العالمى جاكى شان.

ونشرت نيللى كريم الصورة عبر حسابها على موقع فيسبوك، وظهرت فيها برفق جاكى شان، خلال إحدى الفعاليات، وعلقت علي المنشور كتبت فيه: «Jackie Chan »، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين .

وفى سياق آخر تنتظر نيللى كريم عرض فيلم «الست» كل من: أحمد حلمى، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، محمد فراج، آسر ياسين، نيللى كريم، تأليف أحمد مراد، وآخرون وإخراج مروان حام.

