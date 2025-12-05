ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كثف الجيش الإندونيسي جهود الإغاثة في ثلاثة أقاليم بجزيرة سومطرة بعد الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأقام الجيش ما لا يقل عن عشرة جسور مؤقتة أُطلق عليها اسم "جسور بيلي" في أقاليم أتشيه وسومطرة الشمالية وغرب سومطرة للمساعدة في توزيع المواد الغذائية وإمدادات المساعدات على السكان المحاصرين.

وأظهرت بيانات حكومية أن حصيلة ضحايا إعصار الأسبوع الماضي، وما تلاه من فيضانات وانهيارات أرضية شديدة، ارتفعت إلى 867 وفاة بعد ظهر اليوم إضافة إلى 521 في عداد المفقودين.

كما أودت العواصف بحياة نحو 200 شخص في جنوب تايلاند وماليزيا.

ودعا مسؤولون حكوميون في سومطرة الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لتوفير أموال إضافية لجهود الإنقاذ والإغاثة.