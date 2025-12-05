شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-12-05 12:45PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة الصلب 93,000$، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليرتكز بتحركاته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في آخر فرصة للسعر لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.