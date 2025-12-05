الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 12:22PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 4,245$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

