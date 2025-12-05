شكرا لقرائتكم محمد سامي عن مي عمر: "أنا زوجها مش أبوها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك المخرج المصري محمد سامي بصحبة زوجته النجمة مي عمر في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في جدة بالسعودية، وعلق على عمل زوجته مع مخرج آخر قائلاً إنه زوجها وليس والدها.وتحدثت مي لوسائل الإعلام عن مسلسلها الجديد الذي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2026 "الست موناليزا"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي، قائلة "مسلسل حلو قوي وكله مشاعر، وبحب تقديم الأدوار اللي ليها علاقة بقضايا المرأة: خيانة أو اضطهاد".وتعليقاً على عمل مي مع مخرج آخر غير زوجها، قال سامي "أنا جوزها مش أبوها على فكرة". — MBC1 (@mbc1) This is a Twitter Statusوعن خوض المخرج محمد سامي تجربة التمثيل لأول مرة في مسلسل 8 طلقات، قال: "مبسوط جداً بالتجربة، وحبيت موضوع التمثيل. وهي تجربة أتمنى تنجح". لتقاطعه مي مؤكدة قدرته الكبيرة على التمثيل، ومشيرة إلى سهولة العمل معه كمخرج، وذلك لاهتمامه بأدق التفاصيل في العمل.وعلقت مي "بقالي عشر سنين بقوله لازم تمثل، بيمثل حلو قوي، ومحمد الشغل معاه سهل جداً وبيهتم بكل التفاصيل".يذكر أنه بعد مسيرة فنية مشتركة امتدت لسنوات بين الفنانة مي عمر والمخرج زوجها محمد سامي، أعلنت مي انفصالها الفني عنه بشكل رسمي.وحقق الثنائي نجاحات لافتة حيث قدما معاً 8 أعمال سابقة، أبرزها "إش إش" و"نعمة الأفوكادو" و"لؤلؤ" و"نسل الأغراب" وغيرهم.مادة إعلانيةمادة إعلانية