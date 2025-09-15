شكرا لقرائتكم خبر المختبر المتنقل في أراضي الغطاء النباتي نقلة نوعية نحو مستقبل أخضر ومستدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبرز المختبر المتنقل كإحدى الأدوات الفنية الحديثة التي تعيد رسم ملامح العمل البيئي الميداني، والمتماشية مع الأهداف الوطنية، التي تسعى لزراعة 10 مليارات شجرة، وتأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

ويعد المختبر المتنقل الذي أطلقه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر منصة متكاملة للتحليل والرصد البيئي الفوري، وتمنح فرق العمل القدرة على جمع البيانات الدقيقة في مواقع المشاريع مباشرة، ما يختصر الوقت، ويعزز كفاءة القرارات، ويدفع بعجلة الاستدامة.

ويعمل المركز على تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التدهور البيئي، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن البيئي، وتدعم التزامات المملكة الإقليمية والدولية في مجال الاستدامة، إضافة إلى مبادرات عدة؛ تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، إذ يسعى المركز إلى تمكين الفرق الميدانية، بأحدث التقنيات التي من شأنها أن ترفع جودة المشاريع وتزيد من فرص نجاحها.

وينطلق عمل المختبر المتنقل من مجموعة أهداف واضحة، يأتي في مقدمتها إجراء التحاليل الدقيقة للتربة والمياه والنبات في الميدان، ورصد العوامل المؤثرة على نجاح التجدد الطبيعي مثل جودة التربة والرطوبة وصحة النبات، ودعم عمليات الرصد البيئي والتأهيل في المواقع المستهدفة، وتقليل نسب الفاقد في الشتلات بما يحسن استدامة مشاريع التشجير، وتمكين المراقبة المستدامة للغطاء النباتي عبر جمع بيانات لحظية متكاملة تساعد في رفع كفاءة القرارات البيئية.

ومن خلال ما يقدمه من قدرات تحليلية ورصد مباشر، يتوقع أن يسهم المختبر المتنقل بشكل كبير في اختصار الوقت والجهد؛ بفضل التحاليل الميدانية الفورية، وتوفير بيانات متكاملة تشمل التربة والمياه والمناخ وصحة النبات، كما يدعم عملية اتخاذ القرار من خلال المساعدة في اختيار الموقع الأنسب للتشجير، وتحديد الأنواع النباتية الملائمة لكل موقع، إضافة إلى رفع معدلات نجاح الشتلات وخفض التكاليف الناتجة عن الفاقد.

ويتميز المختبر بتجهيزات متطورة تمنحه القدرة على تقديم خدمات دقيقة في الميدان فهو مزود بأجهزة تحليل فيزيائي وكيميائي للتربة، وأنظمة متقدمة لرصد جودة المياه والملوحة، إضافة إلى وحدات محمولة لقياس المناخ والرطوبة، ويضم أيضا معدات متخصصة لفحص صحة النبات واكتشاف الأمراض مبكرا، إلى جانب نظام رقمي يتيح رفع البيانات بشكل لحظي وربطها بقاعدة بيانات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.