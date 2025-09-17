أكثر من 700 حيوان بري يتم إنقاذها في البرازيل من عصابة تهريب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السلطات في البرازيل عن إطلاق عملية “ساو فرانسيسكو” التي تمكنت خلالها من إنقاذ أكثر من 700 حيوان بري من عصابات التهريب. وقد أكدت الشرطة البرازيلية أن هذه العملية هي الأكبر على الإطلاق في مكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية بالبلاد. وكشفت الشرطة عن كبرى منظمات الجريمة التي تورطت في تهريب الحيوانات الفريدة في ولاية ريو دي جانيرو.

وفي سياق متصل، أدلى وزير البيئة البرازيلي برناردو روسي بتصريحات قائلاً: “إنها إبادة صامتة لحيواناتنا، وهي جريمة تدمر النظم البيئية وتهدد التنوع البيولوجي في البرازيل”.

وأوضحت الشرطة أن هذه التجارة تجلب ملايين الدولارات لصالح الجريمة المنظمة، من خلال شبكات تعمل منذ عقود باستخدام الصيادين وناقلي الحيوانات ومزوري الوثائق.