جمعية أدبي جدة تستضيف المعرض الفردي الافتتاحي للفنانة التشكيلية عبير مصيري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالصور: عبير عبدالله مصيري تُقدم معرض “رسائل سماوية” في جمعية أدبي جدة

أُقيم معرض “رسائل سماوية” الشخصي الأول للفنانة التشكيلية والحِرفية عبير عبدالله مصيري في قاعة العرض بنادي جمعية أدبي جدة. وضم المعرض مجموعة من أعمالها الحديثة التي تعكس مواضيع رسمها القرآن الكريم بمعانٍ تُمكن المشاهد من تذوقها بطريقة فنية مبتكرة.

وفي كلماتها عن المعرض، قالت الفنانة عبير: “أشكر جمعية أدبي جدة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عويقل السلمي على فرصة إقامة هذا المعرض الفني الخاص، الذي يعتبر الأول من نوعه بالنسبة لي. أتمنى أن يُسهم هذا المعرض في ترك بصمة فنية، وقد قدمت فيه عشر لوحات تعبر عن قيم ومعاني دينية بطريقة تجمع بين الفن والدين بطريقة مبتكرة”.

وختمت حديثها بالتعبير عن شكرها لوطنها الحبيب، الذي يقدم الدعم والتسهيلات للفنانين والمبدعين في مختلف المجالات، تحت قيادة حكيمة ورؤية عميقة.

المصدر: البيان الصحفي لجمعية أدبي جدة