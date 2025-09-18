مُحافظ الخرج يستقبل مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمحافظة بترحاب واحترام كبير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل سمو الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، اليوم، مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمحافظة، السيد محمد بن عبدالهادي الدوسري، في مكتبه بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم الدوسري تقريرا سنويا لسمو الأمير يضمن أبرز الإنجازات والأنشطة الدعوية التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المحافظة.

وأشاد سمو الأمير بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز في التوعية وتنظيم البرامج والأنشطة الدعوية، معربا عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به المركز في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الدين والوطن.

وأكد سموه على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المركز والجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الرئيسية للدعوة والإرشاد في خدمة المجتمع ونشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الزيارات والاجتماعات التي يقوم بها سمو الأمير للاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات بالمحافظة، ولدعم الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع المحلي.