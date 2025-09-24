هاكثون “مبرمج من كل 100 سعودي” يعزز تقنية البنات لمستقبل رقمي مبتكر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار احتفالات اليوم الوطني الـ95، أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض عن إطلاق هاكثون “Saudi OpenSource 2025” بالتعاون مع إدارة التحول الرقمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الحكومة الرقمية. يهدف الهاكثون إلى تعزيز البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بهدف تشجيع المبرمجين والمطورين السعوديين نحو مستقبل رقمي مبتكر.

تتضمن الفعالية مسارين رئيسيين، الأول يركز على تطوير منتجات بديلة مفتوحة المصدر، بينما يستهدف المسار الثاني تطوير المنتجات الحكومية الحالية بنفس الطريقة. يتضمن كل مسار تحديات محددة يقوم كل فريق بتحديد تحدي واحد للعمل عليه وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز التحول الرقمي الحكومي.

تفتح الهاكثون أبوابها للطلاب والطالبات في الجامعات والمعاهد التقنية في جميع مناطق المملكة، مما يضمن تنوعًا في الأفكار والحلول. تأتي رمزية إطلاق الهاكثون في اليوم الوطني الـ95 واليوم العالمي لحرية البرمجيات، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في العقول الوطنية لبناء مستقبل رقمي مشرق.

للراغبين في المشاركة في الهاكثون والمساهمة في تحقيق رؤية “مبرمج من كل 100 سعودي” يمكنهم التسجيل عبر الموقع الرسمي للفعالية.