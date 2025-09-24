تابع الان خبر الصندوق السعودي للتنمية يدعم أكثر من 800 مشروع في 100 دولة بقيمة تجاوزت 22 مليار دولار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - جسّد الصندوق السعودي للتنمية مسيرة حافلة امتدت لأكثر من نصف قرن، دعم خلالها أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تخطت 22 مليار دولار أمريكي في أكثر من 100 دولة نامية، وذلك منذ تأسيسه عام 1974م. ويعكس هذا الدور البارز التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التنمية المستدامة عالميًا، بالتزامن مع احتفائها باليوم الوطني الـ95.

دعم القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة

ركّز الصندوق على تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات التعليم والصحة والمياه، بوصفها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فقد أسهم في بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتدريب الكوادر، إضافة إلى تمويل مشروعات التعليم التي تدعم بناء القدرات ومواكبة التطورات المعرفية. كما أولى قطاع المياه اهتمامًا خاصًا من خلال مشاريع البنية التحتية وحفر الآبار لتعزيز الأمن المائي والغذائي.

تطوير البنية التحتية وتعزيز التبادل التجاري

إلى جانب ذلك، ساعد الصندوق في تمويل مشروعات النقل والاتصالات بهدف تسهيل حركة التجارة وتحسين شبكات الطرق، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والوقت، وتعزيز السلامة والكفاءة. كما شملت مشاريعه مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعدين، التي تعد محركات رئيسية لنمو الاقتصادات النامية وتحسين مستوى المعيشة.

شراكات دولية واسعة النطاق

على مدى 51 عامًا، عزز الصندوق وجوده في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قدّم حلولًا تنموية مباشرة أثرت إيجابيًا على حياة الملايين. وخلال عام 2024 فقط، وقّع 17 اتفاقية قرض تنموي مع 13 دولة بقيمة تجاوزت 987 مليون دولار أمريكي، موجهة لتمويل مشروعات ذات أولوية تخدم أهداف التنمية المستدامة.