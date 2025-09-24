تابع الان خبر المؤتمر الدولي يدعو الدول للانضمام إلى مسار حل الدولتين للفلسطينيين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - دعا المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الانضمام إلى مسار حل الدولتين، بعد اعتماد إعلان نيويورك بأغلبية 142 صوتًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي يؤكد الالتزام الدولي الثابت لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

خطوات عملية لإنهاء الأزمة في غزة

أكد البيان المشترك للمؤتمر على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، مع الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك من خلال خطوات عملية وملموسة، بما يشمل وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن وتبادل الأسرى.

تعزيز الأمن الفلسطيني ودعم الإصلاحات

تضمن الإعلان دعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، وتدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، بالإضافة إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية. كما رحّب المؤتمر بالإصلاحات الفلسطينية، بما في ذلك إلغاء مخصصات الأسرى، وتحديث المناهج الدراسية بدعم الاتحاد الأوروبي والمملكة، وإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة.

تعزيز الاعتراف الدولي بالسلطة الفلسطينية

رحّب المؤتمر بالإجراءات المتخذة من قبل الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، بما فيها فرنسا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وبلجيكا، داعيًا باقي الدول للانضمام إلى هذا المسار، وإطلاق التحالف الطارئ لدعم فلسطين، لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، وضمان تحويل أموال المقاصة الفلسطينية دون عوائق.

السعي لسلام عادل وشامل

أكد المؤتمر على أهمية وقف الاستيطان والضم، ووضع حد لأعمال العنف ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار الشرق الأوسط، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة العربية للسلام وإنشاء منظومة أمنية إقليمية تضمن الأمن لجميع الدول.