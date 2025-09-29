شكرا لقرائتكم خبر "مطوفي الدول العربية" تحتفل باليوم الوطني الـ 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" وأذرعتها التابعة "رحلات ومنافع" و"إكرام الضيف" باليوم الوطني الخامس والتسعين.

ونظّمت أشرقت حفلاً دعت له أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها ومنسوبيها وكافة المساهمين والمساهمات، في وقت ازدان برجا مطوفي العرب باللون الأخضر والعلم السعودي.

وتضمن الاحتفال ركنًا للفنون الشعبية والمهن التراثية القديمة وخصصت زاوية للتصوير بالأزياء الشعبية، بجانب معرض للأسر المنتجة التي عرضت فيها منتوجات تتعلق باليوم الوطني وتعبّر عن الفرحة بهذه الذكرى الخالدة.

وأقامت أشرقت حفلاً خطابيًا اشتمل على كلمات احتفائية وعروض للفنون الشعبية مثلت كل مناطق المملكة من العرضة السعودية والسامري والينبعاوي والمجرور.

وعرض خلال الاحتفال عدة أفلام وثائقية قصيرة تحكي قصة توحيد المملكة، وجهود ملوكها عبر التاريخ في خدمة ضيوف الرحمن والنقلة النوعية التي شهدتها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العهد السعودي الزاهر.

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة "أشرقت" الأستاذ محمد حسن معاجيني التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى ولي عهده الأمين الملهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل والإخوة المقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال معاجيني: "يُطلُ علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث الخالد المحفور في ذاكرة التاريخ والمنقوش في فكر ووجدان المواطن السعودي".

وأضاف: "ففي هذا اليوم وحّد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفُرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل".

وشدّد معاجيني على أن احتفالهم بهذه الذكرى العظيمة على قلوبهم، ليعبّروا عما تُكنّه صدورهم من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى فيما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار.

وأردف: "شهدت المملكة في سنوات قلائل قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات، مستشهدًا بما سجّلته منظومة الحج والعمرة خلال مسيرة وطنية دامت لأكثر من 95 عامًا، من إنجازات ونقلات نوعية متعددة أسهمت في تسهيل إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين، ورفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، وذلك بدعم متواصل من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-".

وقال رئيس مجلس الإدارة: "كوننا جزء من هذه المنظومة كان حلمنا وشغفنا الدائم في شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" هو تجويد خدماتنا المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الـ 40 عامًا، شهدت خلالها الشركة تطوّرات عدة وقفزات نوعية متجاوزين كل التحديات والأزمات باقتدار نحو التميّز والريادة محققين على إثرها العديد من شهادات الجودة وجوائز الإبداع".

من جهته، بارك الرئيس التنفيذي لـ"أشرقت" المهندس محمد بادغيش للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدًا أنهم سائرون على منهجهم وتعليماتهم بتقديم الخدمة النموذجية لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.