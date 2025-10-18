تابع الان خبر الزرفة” فيلم سعودي يصنع الفارق ويحطم الأرقام القياسية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - صنع فيلم “الزرفة” رقما قياسيا جديدا في تاريخ المحلية، فقد باع أكثر من 730 ألف تذكرة خلال شهرين في إنجاز جديد، غير مسبوق، يثبت بالأرقام أن الأعمال الفنية العربية يمكن أن تكون ندا قويا لروائع نظيرتها الأمريكية في شباك التذاكر.

لم يأتِ هذا الإنجاز دفعة واحدة، بل حمل خطوات متدرجة بدأت حين تفوق الفيلم في أول أسبوعين من عرضه على أفلام أكشن ذات طابع عالمي مبهر مثل “جون ويك: بالرينا” و”ولادة جديدة لعالم جوراسيك”.

وبحسب بيانات رسمية، أصبح الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما السعودية، بعد أن تخطت مبيعات تذاكره حاجز 600 ألف تذكرة، ليتفوق على واحد من أبرز الأفلام الجماهيرية في المملكة والخليج أخيرا، وهو “شباب البومب2”.

ويعود هذا النجاح غير المسبوق إلى جملة من الأسباب، بينها نجاح الفيلم بشكل ذكي في إبراز مفردات البيئة المحلية، بداية من الاسم الذي يشير في اللهجة الدارجة إلى “السرقة السريعة الخاطفة” مع خفة الظل التلقائية في السيناريو، فضلا عن طابع المغامرة والأكشن بروح شبابية.

وتقوم الحبكة الدرامية على فكرة واقعية تستلهم هوس الشباب بالألعاب الإلكترونية التي تجمع 3 في مقتبل العمر يمتلكون الطاقة والطموح والرغبة في عمل شيء مميز، لكنهم ينحرفون صوب مسار خاطئ هو سرقة قطعة فنية نادرة، ما يقودهم إلى السجن وهناك يلتقون نماذج غريبة ومدهشة.

تأخذ الأحداث خطا تصاعديا قويا حين يقرر هؤلاء الهروب من السجن في مغامرة كبرى مفعمة بحس ساخر وأجواء تشويق وإثارة.

ويُعد الفيلم التجربة الإخراجية الثانية لعبد الله ماجد، وهو من تأليف إبراهيم خير الله ومحمود القرعاوي، بطولة أحمد الكعبي ومحمد شايف وحامد الشراري.