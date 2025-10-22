حملة “وازنها” تسلط الضوء على دور الأسرة في تعزيز التغذية السليمة والمظهر الإيجابي للأبناء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد مجلس الصحة الخليجي أن دور أولياء الأمور يمثل الركيزة الأساسية في بناء الوعي الصحي لدى الأطفال والمراهقين، حيث تبدأ العادات الغذائية والنشاط البدني من داخل المنزل. وفي إطار حملته التوعوية “وازنها”، أوضح المجلس أهمية تشجيع الأطفال على تناول غذاء متوازن ومتنوع، وتحديد أوقات منتظمة للوجبات والنوم، وتقليل فترات الجلوس الطويلة أمام الشاشات، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني كجزء من الروتين اليومي.

وأشار المجلس إلى أن السمنة يمكن ملاحظتها في علامات مبكرة مثل الزيادة غير الطبيعية في كتلة الجسم والتعب عند بذل المجهود، وأن التدخل المبكر يساهم في الحد من مضاعفاتها على المدى الطويل. كما نوه بأهمية الانتباه للجوانب النفسية للأطفال والمراهقين، حيث يمكن أن تؤدي السمنة أو التعليقات السلبية حول المظهر إلى انخفاض تقدير الذات واللجوء إلى الأكل العاطفي.

وختم المجلس بتأكيد على أهمية الوعي الأسري في بناء جيل صحي ومتوازن، داعيًا أولياء الأمور إلى الاطلاع على الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية المتاحة عبر منصة “دليلك الصحي”، ضمن حملة #وازنها. تفاصيل أكثر عن الحملة والموارد المتاحة متوفرة على الرابط التالي: https://yourhealthguide.ghc.sa.