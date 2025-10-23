استدعاء لاعبي نادي القادسية لتمثيل المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انضم ثلاثة لاعبين من فريق القادسية، أبو بكر السعيد، ووافي الأكلبي، وسعيد الدوسري، إلى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في قطر.

مرحبًا باللاعبين الجدد

——-

يأتي هذا الاستدعاء بناءً على أدائهم المتميز مع نادي القادسية وتألقهم في المنافسات المحلية، مما جعلهم جزءًا أساسيًا من تشكيلة المنتخب السعودي.

استعداد للتحديات القادمة

——-

يعبر اللاعبون الثلاثة عن فخرهم بتمثيل الوطن في البطولة العالمية، ويعربون عن جاهزيتهم لتقديم أفضل ما لديهم لرفع اسم السعودية عاليًا في كأس العالم للناشئين.

التحضير للمنافسة

——-

يأتي هذا المعسكر كختام لمرحلة الاستعداد للاعبين، بعد مرورهم بعدة معسكرات تحضيرية ومباريات ودية، بهدف ضمان جاهزيتهم قبل انطلاق البطولة.

بفخر واعتزاز

——-

نأمل أن يستمر الأداء المميز لهؤلاء اللاعبين وأن يكونوا عناصر حاسمة في تحقيق النجاحات للمنتخب السعودي في البطولة العالمية.

نترقب بفارغ الصبر مشاركة هؤلاء اللاعبين في كأس العالم ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في المنافسة.

صورة

صورة