توزيع 213 سلة غذائية من مركز الملك سلمان في مخيم باباجان بأفغانستان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 213 سلة غذائية للاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى مخيم لواء باباجان بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 1،278 فردًا بواقع 213 أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2025م.

الجهود الإغاثية للمملكة

يأتي هذا التوزيع كجزء من الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك للوقوف بجانب الشعب الأفغاني الشقيق وتخفيف معاناتهم.

الدعم الغذائي

تأتي هذه السلال الغذائية ضمن جهود المركز لتوفير الدعم اللازم للأفراد العائدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد.

التزام المركز

يؤكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على استمرار التزامه بتقديم الدعم للمحتاجين في أفغانستان وجميع أنحاء العالم، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتخفيف من العبء على الفئات الأكثر ضعفًا وتأمين حياة كريمة لهم.

الصور المرفقة تظهر لحظة توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة في مخيم لواء باباجان بولاية كابل في أفغانستان.

نجاح هذه الجهود يعود إلى الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمتضررين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.