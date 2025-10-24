تابع الان خبر انطلاق منتدى الأفلام السعودي الثالث بمشاركة نخبة من صناع السينما والخبراء الدوليين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلق اليوم منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة تحت شعار “لقاءٌ يغيّر المشهد”، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر في مدينة الرياض.

ويأتي هذا الحدث بتنظيم من هيئة الأفلام السعودية ليشكل منصة حوارية شاملة تجمع نخبة من صناع السينما والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، بهدف تعزيز مستقبل صناعة الأفلام السعودية واستعراض فرص التعاون الإقليمي والدولي لتطوير القطاع السينمائي المحلي وفق رؤية المملكة 2030.

ويقدّم المنتدى برنامجًا متنوعًا من الجلسات الحوارية والورش التفاعلية التي تتناول الاستثمار والتمويل السينمائي، وجهود الجهات الوطنية في تمكين الصناعة، إضافة إلى مناقشة قضايا الملكية الفكرية، والأرشفة، وحفظ الهوية البصرية السعودية. كما تسلط الجلسات الضوء على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي، ودور القطاع غير الربحي في دعم المواهب، إلى جانب المسارات الأكاديمية والتدريبية لتأهيل الكفاءات السعودية في هذا المجال.

وتتنوّع الفعاليات المصاحبة لتمنح الزوار تجربة تفاعلية غنية تجمع بين الترفيه والتعلم والإبداع، وتشمل مسابقة التصوير السينمائي الجوي، معرض مسك للفنون، منطقة المواهب، مساحة الابتكار والتقنية، بودكاست الأفلام، ومنطقة الأطفال، إضافة إلى المسابقة المفتوحة للأفلام القصيرة ومسابقة أفضل تصميم جناح.

ويهدف منتدى الأفلام السعودي إلى إبراز جماليات الفن السينمائي السعودي وتوسيع نطاق تأثيره الإقليمي والعالمي، من خلال دعم المبدعين وتمكين الكفاءات المحلية وتوفير بيئة إنتاجية محفزة، تسهم في جعل المملكة وجهة إقليمية رائدة في صناعة السينما والإنتاج الإبداعي.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة استمرارًا لما حققته الدورتان السابقتان من نجاحات نوعية ومخرجات عملية أسهمت في تعزيز مكانة المملكة على خارطة السينما العالمية، وترسيخ دور هيئة الأفلام كجهة داعمة ومحفزة للنمو الثقافي والإبداعي في المنطقة.