مشروع مسام ينزع 3,325 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أكتوبر 2025

بيروت - نادين الأحمد - تمكّن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 3,325 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن جهوده المستمرة في تطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات في مناطق عدة، مهددةً حياة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وخلال الأسبوع الثالث من أكتوبر 2025م، نجح المشروع في إزالة 1,190 لغمًا في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 5 ألغام مضادة للأفراد، و49 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,135 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وفي محافظة عدن، تمكن الفريق من نزع 232 ذخيرة غير منفجرة، فيما أُزيلت ذخيرة أخرى في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. كما تم نزع ألغام متنوعة في محافظات الحديدة، الجوف، حجة، مأرب، لحج، شبوة، وتعز، ضمن عمليات ميدانية دقيقة نفذتها الفرق الهندسية التابعة للمشروع في المناطق الملوثة بالألغام.

ووصل إجمالي ما أُزيل خلال شهر أكتوبر فقط إلى 3,325 لغمًا، بينما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع “مسام” حتى الآن 519,824 لغمًا زرعت بشكل عشوائي في الأراضي اليمنية، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين وإعاقة سبل الحياة اليومية في العديد من القرى والمناطق.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ هذا المشروع الإنساني الحيوي بهدف حماية الأرواح البريئة وتمكين الأشقاء اليمنيين من العيش بأمان واستقرار، عبر جهود ميدانية حثيثة يقودها فريق متخصص بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال إزالة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

ويُعد مشروع مسام من أبرز المبادرات الإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية في اليمن، ويعكس التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.