تابع الان خبر وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 إلى مطار العريش لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حطّت الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 اليوم في مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، ضمن الجسر الجوي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الدفاع وسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، لتقديم الدعم العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحملت الطائرة على متنها سلالًا غذائية متنوعة وحقائب إيوائية مخصصة للأسر المتضررة، تمهيدًا لنقلها عبر معبر رفح إلى داخل القطاع، وذلك استمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان غزة.

ويأتي هذا التحرك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، في إطار حرص المملكة الدائم على دعم العمل الإنساني والإغاثي ومساندة الدول والشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث.