موسم الرياض 2025 يجذب مليون زائر في 13 يومًا فقط منذ انطلاقه

بيروت - نادين الأحمد - حقق موسم الرياض 2025 إنجازًا جديدًا، إذ سجّل مليون زائر خلال 13 يومًا فقط من انطلاق فعالياته في 10 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يعكس المكانة العالمية التي بات الموسم يحتلها كأضخم حدث ترفيهي في المنطقة والعالم.

وشهد الموسم منذ يومه الأول فعاليات استثنائية لاقت رواجًا واسعًا بين الزوار المحليين والدوليين، حيث افتُتح بمسيرة عالمية مبهرة بالتعاون مع شركة Macy’s الأميركية، في عرض غير مسبوق جمع بين الإبهار البصري والفني. كما تلا الافتتاح انعقاد منتدى Joy Forum 2025 الذي استضاف نخبة من رواد وصناع الترفيه حول العالم، إضافة إلى تنظيم بطولة Six Kings Slam التي جمعت أبرز نجوم التنس العالميين وسط أجواء تنافسية مميزة.

ويواصل موسم الرياض في نسخته السادسة ترسيخ مكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية للترفيه، من خلال باقة واسعة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع بين الفنون والرياضة والموسيقى والتجارب التفاعلية الفريدة، ليؤكد مجددًا دوره في دعم السياحة السعودية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للإبداع والابتكار في قطاع الترفيه.