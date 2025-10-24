مسابقة القرآن الكريم للبنين والبنات في قرغيزستان تنظمها الشؤون الإسلامية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستضيف جمهورية قرغيزستان المسابقة الوطنية الثالثة للقرآن الكريم للبنين والبنات، بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والرئاسة الدينية لمسلمي البلاد. وتأتي هذه المسابقة كجزء من جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام ونشر رسالته عالمياً.

تمت تصفيات المسابقة في 10 أكتوبر الحالي، شملت عدة مناطق في الجمهورية وشارك فيها 300 متسابق ومتسابقة. وتأهل 54 منهم للمنافسة في التصفيات النهائية التي ستقام خلال الأيام 27 و28 أكتوبر. وسيتم تكريم المشاركين والفائزين في حفل ختامي يوم 29 أكتوبر.

المسابقة تشمل ثلاث فروع للبنين وثلاث فروع للبنات، تتضمن حفظ القرآن الكريم كاملاً وخمسة عشر جزءاً وخمسة أجزاء. وتبلغ قيمة الجوائز ما يقارب النصف مليون ريال، ضمن جهود الدعم المستمرة من المملكة لمسابقات القرآن الكريم في الدول الإسلامية.