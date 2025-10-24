تلقيح السحب في الهند لمواجهة التلوث في نيودلهي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة تاريخية، أطلقت الهند أمطارًا اصطناعية فوق نيودلهي للمرة الأولى بهدف تبديد الضباب الدخاني السام الذي يلف العاصمة منذ أيام. وقد أجرت سلطات المدينة بالتعاون مع المعهد الهندي للتكنولوجيا في “كانبور” أول اختبار باستخدام طائرة سيسنا أحادية المحرك فوق “بوراري”، بلدة تقع شمال إقليم دلهي الاتحادي.

وأكد وزير البيئة في نيودلهي، مانجيندر سينغ سيرسا، أن الرحلة التجريبية تهدف إلى التحقق من قدرات المدينة على تلقيح السحب، وجهوزية الطائرة واستقلاليتها، وتقييم قدرات المعدات والصواريخ المستخدمة في التلقيح، بالإضافة إلى التنسيق بين كل الوكالات.

وبالرغم من عدم تحديد طبيعة المادة الكيميائية المستخدمة في الاختبار، إلا أنه يأتي في إطار محاولة مكافحة التلوث في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 30 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر العواصم تلوثًا على مستوى العالم.

ويبقى الهواء البارد محصورًا تحت غطاء هواء دافئ خلال فصل الشتاء، ما يمنع السحابة السميكة والسامة من الانتشار على ارتفاعات أعلى، والتي تنتج عن المصانع وحركة المرور والحرائق الزراعية.