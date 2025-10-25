انت الان تتابع رحلة على صهوة الدبابات من رأس الخيمة إلى سلطنة عمان ..! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - #ناصية : فكّرت أنا والزملاء الرحّالة في #رأس_الخيمة ؛ السفر إلى محافظة #مسندم العمانية، وكانت وسيلة النقل هي "الدبّاب" هذا الحصان الآلي الجميل الذي عشت معه أجمل أيام الطفولة!

لقد كنا مجموعة مثمرة مباركة مقبلة على الحياة تحب الترحال و التأمل و هذه المجوعة تضم كل من : الدكتور الأديب يوسف القصير .. و الفنان الموهوب أديب العسم .. و الكابتن نبيل المنصوري و هم من خبراء ترحال الدبابات في دولة الإمارات .

كما كان معنا رجل الأعمال الخلوق : محمد عبدالرحيم فقيه من مملكة البحرين .

و الصحفي المتألق بلال أعظم من صحيفة عكاظ .. و المبدع المعطاء حمد بن سعد الشدي و هما من السعودية و هكذا انطلقت قافلة الدبابات على بساط الخير و المحبة عبر خليجنا المبارك .

لقد تخيلت ونحن على الدبّابات باتجاه محافظة مسندم فقلت الأبيات التالية: من رأس خيمتنا على الدبّاب.. سرنا نريد مسندم الأصحاب دَبَّت خُطانا فوق رمل خليجنا.. والرمل يعرف لهفة الرُكّاب ومن الرياض لكم سلام محبةٍ.. كُتبت على الأحداق بالأهداب ومن الخليج إلى الخليج تحية.. تعطي السلام لجملة الأحباب سفرٌ طويل لم يقصِّر خَطْوَة.. إلا الحنين لمسقط الأطياب دبابنا يحكي حكاية دربنا.. وعناقنا للرمل والأعشاب والعفش كسرة خبزة مع دفترٍ.. متطاير بالفكر والآداب لمسندم جئنا بدبّاب الهوى.. وأصالة الصحراء والأعراب الآن تلك مسندمٌ وأمامنا.. لوحات صدق الحب والترحاب

كانت هذه تفاصيل خبر رحلة على صهوة الدبابات من رأس الخيمة إلى سلطنة عمان ..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.