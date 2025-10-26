مشاركة موهبة في ورشة عمل بمؤتمر “الطفولة تزدهر 2030

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موهبة تشارك في مؤتمر الطفولة تزدهر 2030

شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، في مؤتمر الطفولة تزدهر 2030، الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بكلية التربية والتنمية البشرية. وجاءت مشاركة “موهبة” من خلال ورشة عمل بعنوان “في بيتك موهوب يستحق الاكتشاف.. الموهبة بين الاكتشاف والرعاية والتمكين”، قدمتها الأستاذة سارة الثابت، بحضور أكثر من 50 متدربًا.

محاور الورشة

تناولت الورشة عددًا من المحاور، من أبرزها مفهومي الموهبة والموهوب، ودور الأسرة كحجر زاوية في عملية الاكتشاف، وتفكيك الأفكار الشائعة المغلوطة، ومزايا جيل ألفا، وأساليب الرعاية والتمكين، وخدمات الإرشاد والتوجيه في موهبة، إضافة إلى التعريف بـ البرنامج الوطني للكشف عن الموهبين بوصفه البوابة الأساسية للاكتشاف.

جهود موهبة

تأتي مشاركة “موهبة” ضمن جهودها المستمرة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في اكتشاف ورعاية الموهبين منذ المراحل المبكرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء جيل مبتكر ومبدع يقود مستقبل الوطن.