بعد “تهديد جني” بقتلها.. بالفيديو.. استشاري يكشف مصير فتاة مصابة بالسرطان رفضت العلاج الكيماوي أثناء القراءة عليها!

موقع الخليج 365: روى استشاري أمراض الدم والجلطات، الدكتور عبدالرحمن آل رائزه، قصة فتاة رفضت تلقي العلاج الطبي بسبب اعتقاد أسرتها بتأثير «جني» عليها.

الفتاة ترفض العلاج الكيماوي

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الشارع السعودي" على قناة "" أن المريضة كانت تبلغ من العمر 20 عامًا ومصابة بورم في الغدد اللمفاوية، وأن الفريق الطبي أوصى بإعطائها العلاج الكيماوي، لكنها رفضت ذلك، فاستعان أهلها بشيخ للقراءة عليها.

كلام الجني!

وأضاف الدكتور آل رائزه: «ووفقًا لرواية الأسرة، أثناء القراءة نطق الجني قائلاً: لا تعطوها الكيماوي وإلا سأقتلها. وبعد أسبوع عادت المريضة إلى المستشفى وهي جثة هامدة، فدخلت العناية المركزة، ثم توفاها الله».

