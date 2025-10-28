توزيع 400 شتلة في مدارس المحافظة لتوسيع الرقعة الخضراء في بيئة الكامل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توزيع شتلات زراعية على مدارس محافظة الكامل لتعزيز الوعي البيئي

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، مبادرة بيئية رائعة بهدف تعزيز جهود الوزارة في تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء. وقد شهدت هذه المبادرة، التي نُفِّذت في مدرسة خولة بنت حكيم المتوسطة للبنات، توزيع 400 شتلة متنوعة على المدرسة بمشاركة الكادر التعليمي والطالبات.

تأتي هذه المبادرة كجزء من حملة التشجير التي أطلقها فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامناً مع الحملة الوطنية التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتنمية الغطاء النباتي، وذلك تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

تعكس هذه المبادرة التفاعل الكبير من قبل المجتمع ووعيه بأهمية المحافظة على البيئة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة المحيطة بهم.