شكرا لقرائتكم خبر NHC تعلن اكتمال المرحلة الأولى وبدء البيع في المرحلة الثانية من مشروع "رواسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت NHC عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع "رواسي" في وجهة جدة هايتس، وبدء البيع في المرحلة الثانية، والذي يتميز بتصميمه الحديث وموقعه الاستراتيجي، في مؤشرٍ يعكس الإقبال اللافت على المشروع وثقة العملاء بما تقدمه NHC من وجهات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة.

ويقع المشروع في محافظة جدة ضمن وجهة جدة هايتس، على مساحة تتجاوز 897 ألف متر مربع، يضم أكثر 1,400 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية تلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم تجربة سكنية متكاملة.

ويوفر " رواسي" بيئة سكنية متكاملة تجمع بين جودة الحياة والطبيعة الواسعة، إذ يحتوي على أكثر من 200 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء والمفتوحة، بالإضافة إلى حديقة كبرى و7 حدائق مجتمعية، و7 مناطق لألعاب الأطفال، ومساجد وجوامع، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية تلبي احتياجات السكان.

وتمتد وجهة جدة هايتس على مساحة 3.7 مليون متر مربع في موقع استراتيجي بقلب جدة، بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومشروع مدينة جدة الاقتصادية، ومجمع العرب، وتشكل المرافق والمسطحات الخضراء نحو 50% من إجمالي المساحة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار.

وتدعو NHC الراغبين في التملّك بالمرحلة الثانية من مشروع "رواسي" إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي:

https://nhc.sa/ar/real-estate-development/projects/47521/

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.